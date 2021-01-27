Первый случай кражи вакцины от COVID-19 зафиксирован в Польше

Первый случай кражи вакцины от коронавирусной инфекции зафиксирован в Польше. Об этом информирует RMF FM.

Отмечается, что препарат украли в ночь на 27 января из частного медучреждения в населенном пункте Илово-Осада в Варминско-Мазурском воеводстве.

Как сообщает радиостанция, украденного количества вакцины должно было хватить для лечения 15 пациентов. Других пропаж в клинике обнаружено не было.

До этого сообщалось, что в Бостоне 2 тысячи доз вакцины Moderna были испорчены из-за отключенного холодильника.