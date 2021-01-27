В ФСБ объяснили бесполетную зону под Геленджиком

Федеральная служба безопасности сообщила, что бесполетная зона в районе мыса Идокопас в Геленджикском районе Краснодарского края была установлена в соответствии с приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

ФСБ ответила на запрос издания и объяснила, что причиной стала возросшая разведывательная активность ряда государств, в том числе входящих в блок НАТО, к территории, где находится приграничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы эксплуатируется с октября прошлого года.

Отряд, как передает издание, занимается защитой участка государственной границы РФ, а также обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля.

«Других задач на отделение не возложено», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет.

До этого Кремль перенаправил ФСБ и ФСО вопросы о бесполетной зоне над «дворцом» в Геленджике.