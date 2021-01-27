В Японии украли рубин стоимостью почти в $29 млн
Анна Светлова
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Рубин, который оценивается примерно в 3 млрд иен (почти $29 млн) был украден в среду, 27 января, в одном из центральных районов Токио. Об этом информирует агентство Kyodo.
Отмечается, что инцидент произошел во время переговоров о возможной сделке по продаже драгоценного камня.
Сейчас сотрудники полиции разыскивают двух мужчин, которые, по словам заявителей, похитили рубин и исчезли с места преступления.
Ранее сообщалось, что розовый бриллиант из Якутии продали на аукционе в Женеве за $26,6 млн.
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