В Японии украли рубин стоимостью почти в $29 млн

Рубин, который оценивается примерно в 3 млрд иен (почти $29 млн) был украден в среду, 27 января, в одном из центральных районов Токио. Об этом информирует агентство Kyodo.

Отмечается, что инцидент произошел во время переговоров о возможной сделке по продаже драгоценного камня.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают двух мужчин, которые, по словам заявителей, похитили рубин и исчезли с места преступления.

Ранее сообщалось, что розовый бриллиант из Якутии продали на аукционе в Женеве за $26,6 млн.