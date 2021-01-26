Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 млн

В мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 число случаев заражения превысило 100 млн. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

На данный момент в мире выявлено 100 486 783 случая инфицирования COVID-19. По данным сайта, с начала пандемии скончались 2 156 109 заразившихся.

При этом, в мире зафиксирован 72 486 081 случай выздоровления от коронавируса.

По имеющимся данным, первое место по числу заражений и летальных исходов занимают США — там выявлено свыше 25,8 млн случаев заболевания и более 431,4 тыс. смертей.

На втором месте находится Индия, где выявленное число заражений превышает 10,6 млн. В стране выявлено более 153,6 тыс. летальных исходов среди инфицированных.

Третье место по темпам распространения инфекции занимает Бразилия с более 8,8 млн случаев заболевания COVID-19. При этом по смертности среди инфицированных Бразилия занимает вторую строчку — там зарегистрировано более 217,7 тыс. летальных исходов.