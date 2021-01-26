Число жертв коронавируса в Великобритании перевалило за 100 тысяч

Более 100 тыс. жителей Великобритании стали жертвами COVID-19. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные правительства.

Согласно сообщению, за последние 24 часа был зафиксирован 1 631 летальный исход среди заболевших.

При этом, согласно последним данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS), использующей другую методику подсчета и публикующей свои цифры с заметным опозданием, отметка в 100 тыс. смертей была преодолена в стране еще 7 января, а к 15 января этот показатель приблизился в 108 тыс. погибших.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Великобритании подтверждено 3,6 млн случаев заражения COVID-19, страна занимает пятое в мире место по числу заболевших. Умерли 97,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что жителей Британии будут штрафовать за посещение домашних вечеринок. Штраф в размере £800 (почти $1100) будет удваиваться за каждое последующее правонарушение до максимальной суммы в £6400 (около $8775).