Арестован напавший на правоохранителя на незаконной акции в Москве

Пресненский суд Москвы арестовал обвиняемого в применении насилия против сотрудника правоохранительных органов во время несанкционированной акции, прошедшей в столице 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвиняемый Евгений Есенов останется под стражей на два месяца, до 24 марта текущего года, рассказали в пресс-службе.

Ранее Следственный комитет (СК) России сообщил, что в Москве были задержаны двое мужчин, подозреваемых в применении насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции 23 января.