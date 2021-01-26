Умер бывший главный санитарный врач России Евгений Беляев

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Бывший главный санитарный врач России Евгений Беляев Бывший главный санитарный врач России Евгений Беляев
Бывший главный санитарный врач России Евгений Беляев
rospotrebnadzor.ru

Бывший главный государственный санитарный врач России, академик, заслуженный врач Евгений Беляев умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Как отметили в ведомстве, с именем Беляева связаны «одни из наиболее ярких страниц истории санитарно-эпидемиологической службы России».

Эти времена были отмечены проведением коренных реформ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Под руководством Беляева была создана Концепция развития госсанэпидслужбы, формирования системы государственного санитарно-гигиенического нормирования, а также закреплена на правовом уровне целостная система финансового обеспечения учреждений.

В Роспотребнадзоре выразили искренние соболезнования семье и близким Беляева, его друзьям и коллегам.