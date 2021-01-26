Госдума отказалась поднимать возраст для покупки оружия до 21 года

Государственная дума отклонила законопроект, запрещающий приобретение гражданского огнестрельного оружия до 21 года, сообщает РИА «Новости».

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента членами комитета Совета Федерации по обороне и безопасности в 2018 году. Он оставляет некоторым категориям граждан возможность приобретать оружие до 21 года.

В Госдуме напомнили, что действующая норма позволяет снижать возрастной ценз для покупки оружия до 16 лет. Новый же законопроект повышает этот ценз до 18 лет, что может негативно повлиять на условия жизни и ведения хозяйства для проживающих в районах Крайнего Севера.

При этом в отзыве правительства подчеркивается, что принятие законопроекта ограничит трудовые права граждан в возрасте от 18 до 21 лет, так как они не смогут выполнять работы, предполагающие ношение и использование оружия. Кроме того, предлагаемая норма ограничивает возможности занятия стрелковым спортом, считают в кабмине.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой расширить список документов для оформления лицензии на оружие.