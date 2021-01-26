Эксперт: неотвратимость наказания за нарушения на незаконных акциях — вопрос не политический, а процессуальный

Неотвратимость наказания за нарушения в ходе несанкционированных акций — вопрос не политический, а процессуальный, считает член общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков.

«Мы не можем нарушать, даже под воздействием может быть эмоций, те правила, которые выработала [юридическая]система. Если мы начнем, условно говоря, из-за митингов менять решения суда, то это, наверное, будет восприниматься, не совсем как правовое государство. Поэтому я думаю, что здесь речь идет скорее о неотвратимости ответственности», — пояснил Комков.

«Наша правоохранительная система [в эти выходные] действовала весьма и весьма корректно. Есть, конечно, инцидент в Санкт-Петербурге, имеются, может быть, случаи в регионах, но мы видим, что те фейки, которые выложены в соцсетях, условно говоря, даже по Курску, который я представляю в Общественной палате — на них мы видим ситуацию, когда начинают закидывать омоновцев, условно говоря, даже снежками – может быть и смешно это выглядит, но это не очень хорошо, когда все нервы напряжены», — отметил он.

«Есть и явные провокаторы, которые работают в сетях – и в соцсетях, и на самих этих незаконных акциях. Поэтому я думаю, что нужно отметить работу системы правоохранительной, как корректную. Никак ее нельзя оценить – плохо или хорошо. Она корректная. Нарушения есть…в смысле есть инциденты? Есть. Они исправлены? Исправлены», — уверен он.