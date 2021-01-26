Экс-главу подразделения УФСКН по Москве задержали за создание нарколабораторий

Экс-глава одного из подразделений УФСКН по Москве задержан в Ивановской области за организацию нарколабораторий. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Также были задержаны 15 соучастников, среди которых руководители ячеек преступного сообщества в Москве, Кабардино-Балкарии, Владимирской области. 14 человек были заключены под стражу, еще двоих отправили под домашний арест.

При задержании у участников группировки были изъяты 59 кг наркотиков, свыше 10 т раствора для их выделения и реактивы.

Отмечается, что на подпольном производстве трудились мигранты, которых удерживали под угрозами.

Кроме того, для распространения наркотиков организаторы использовали «автомобиль со спецсигналами», они также носили форму со знаками различия органов ФСБ.

Ранее Федеральная служба безопасности России и Министерство юстиции США в ходе совместной операции пресекли контрабанду кокаина из Латинской Америки в Европу.