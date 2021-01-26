В отеле в центре Москвы нашли тело мужчины

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В отеле в центре Москвы нашли тело мужчины. Об этом сообщает РЕН.

Тело 27-летнего мужчины обнаружили в номере пятизвездочного отеля на Тверской улице.

Признаков насильственной смерти обнаружено не было. По предварительным данным, постоялец отеля скончался из-за проблем с сердцем.

Ранее в гостинице «Украина» был найден мертвым заместитель гендиректора нефтегазовой компании «Вега-газ».