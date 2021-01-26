Неизвестный напал с ножом на людей у вокзала во Франкфурте-на-Майне. Об этом информирует Frankfurter Rundschau.

Отмечается, что пострадали несколько человек, точное число не указывается. Полиция уже задержала злоумышленника.

Инцидент произошел около 9.00 (11.00 мск), правоохранители перекрыли район происшествия.

Другие информации не приводится.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле неизвестный напал на трех россиян и ранил их ножом.