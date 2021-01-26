В Воронежской области пьяный мужчина воткнул отвертку в глаз инспектору ДПС

В Воронежской области водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, воткнул отвертку в глаз инспектору ДПС. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Отмечается, что инцидент произошел днем в субботу, 23 января, в селе Заброды Калачеевского района. Правоохранители подошли к машине, съехавшей на обочину, за рулем находился 39-летний мужчина. Когда стало понятно, что водитель пьян, сотрудник полиции предложил мужчине пройти освидетельствование, и они сели в находящуюся рядом патрульную машину.

Сидящий на переднем сидении злоумышленник внезапно ударил отверткой в правый глаз 30-летнему инспектору ДПС. Пострадавший получил ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга, его госпитализировали.

В отношении водителя возбуждено дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности», он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после нападения на полицейских в центре Грозного.