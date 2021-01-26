Пилота ослепили лазером при посадке пассажирского самолета в Петербурге

В Петербурге неизвестные ослепили лазером пилота пассажирского самолета при посадке в аэропорту Пулково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«В понедельник вечером командир пассажирского самолета Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург доложил, что при посадке в Пулково был ослеплен зеленым лазером», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на безопасность полета и посадку инцидент не повлиял.

Предварительно, светивший лазером человек находился в ресторане между поселком Стрельна и Петергофским шоссе.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт Пулково из-за неполадки.