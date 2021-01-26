Соловьев счел провокацией ситуацию с избиением петербурженки силовиком

Телеведущий Владимир Соловьев назвал «хорошо подготовленной провокацией» произошедшую в Санкт-Петербурге ситуацию с полицейским и жительницей города Маргаритой Юдиной. Об этом он заявил в эфире программы «Полный контакт», запись которой опубликована на YouTube-канале.

Он также заявил, что сотрудники полиции не ударили женщину в живот, а «оттолкнули ногой, упираясь в живот».

Соловьев добавил, что Юдина преградила полицейским путь, поэтому к ней и снимавшему на видео инцидент человеку есть вопросы, как и к полицейским, «которые позволяют себе всякое».

Ранее сообщалось, что полиция извинилась перед женщиной, которую накануне силовик ударил ногой в живот в ходе незаконной акции в Санкт-Петербурге, извинения были приняты. Управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку после публикации видеозаписи, на которой запечатлено избиение.