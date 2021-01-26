Вышинский и Бутина вышли на пикет к посольству Латвии из-за травли журналистов

Член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и член Общественной палаты России Мария Бутина вышли в одиночные пикеты около посольства Латвии в Москве против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике в целом.

Как сообщает РИА «Новости», в руках у Бутиной, символично скованных наручниками, плакат с надписью «Зона свободы слова строгого режима».

«Я, к сожалению, была вынуждена надеть наручники еще раз. Это самое последнее, что я хотела бы сделать, но по-другому я поступить не могу. Это акция солидарности с нашими соотечественниками, с журналистами в Латвии, которых сейчас преследуют за альтернативную точку зрения, за сотрудничество с российскими СМИ», — цитирует Бутину RT.

Вышинский отметил, что в Латвии нарушаются права не только журналистов, но и соотечественников.

«В Латвии грубо нарушаются права не только наших коллег-журналистов, но и наших соотечественников... Нарушают главное правило журналиста — возможность выбрать редакцию, которая соответствует его внутренним убеждениям... То, что в Латвии манипулируют такими понятиями, как европейские санкции, зафиксировали не только мы, не только российский МИД, но и организация, которую трудно заподозрить в симпатии нашей стране, — организация «Репортеры без границ», — отметил Вышинский.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит добиваться от международных структур конкретных действий в ситуации с преследованием журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии.