В Иркутске подросток изрезал девушку из-за гаджета

В Иркутстке подросток напал с ножом на девушку, чтобы завладеть гаджетом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД России по региону.

25-летняя жительница Иркутска разместила в интернете объявление о продаже устройства. Ей позвонил потенциальный покупатель, и они договорились о встрече.

«Осмотрев товар, злоумышленник нанес несколько ударов ножом, после чего похитил имущество и скрылся с места происшествия», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что преступление совершил 13-летний подросток, который воспитывается отцом и наблюдается у психиатра.

По факту прошедшего СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Подросток задержан, пострадавшая находится в больнице.

Ранее 15-летняя девочка ударила ножом сверстницу в Челябинской области.