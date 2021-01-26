Президент Таджикистана объявил о победе над коронавирусом в стране

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил о победе над коронавирусной инфекцией в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен», — сказал он.

При этом глава государства напомнил, что люди обязаны продолжать соблюдать меры безопасности.

По его словам, таджикистанское правительство в 2020 году для поддержки системы здравоохранения дополнительно выделило 1,6 млрд сомони (свыше $145 млн), в стране в экстренном порядке были сданы в эксплуатацию порядка 30 новых больниц.

Рахмон также добавил, что для борьбы с COVID-19 было организовано более 7 тысяч новых мест в больницах для зараженных пациентов. За ними следили 5400 медработников.

По данным минздрава, в Таджикистане в течение 15 дней нет новых случаев инфицирования коронавирусом.