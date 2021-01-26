Эксперт заявил об угасании распространения коронавируса в большинстве регионов РФ

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что в 68 регионах России снижается скорость распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В основном ситуация уже стабильно-позитивная в России. Плато по зарегистрированным случаям по всей стране достигнуто, этот показатель продолжает снижаться с начала года», — рассказал он.

Самый позитивный показатель по угасанию пандемии в России наблюдается в Москве. Также ситуация с коронавирусом позитивно складывается в Псковской области, Хакасии, на Алтае, в Коми, Крыму, Адыгее, Московской области, Туве и Ямало-Ненецком автономном округе.

Кроме того, ситуация нормализовалась в Петербурге, где больше месяца наблюдалось неестественное длинное и плоское плато.

Отрицательная динамика сохраняется в Костромской области, Еврейской автономной области и на Чукотке.

Прогнозы ученого были сделаны, опираясь на карту регионов России по распространенности COVID-19. Она создана на основе официальной статистики.

Также Тавадян спрогнозировал сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России.