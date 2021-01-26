В Красноярске ввели режим «черного неба» в третий раз с начала года

В Красноярске режим «черного неба» введен третий раз с начала 2021 года, сообщает региональный главк Роспотребнадзора в Telegram-канале.

«На территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в публикации.

Режим «черного неба» вводится с 13.00 по местному времени 26 января до 19.00 27 января.

Жителям города советуют ограничить в этот период пребывание на улицах, а также уделять внимание другим профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ.

Ранее красноярцы жаловались на кашель и удушье из-за ухудшения экологической ситуации.