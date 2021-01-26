Академик заявил о снижении иммунитета у переболевших COVID-19

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян в интервью «Известиям» сообщил, что иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции ослаблен на протяжении полутора-двух месяцев.

Он указал, что после перенесенного COVID-19 снижение иммунитета длится столько времени, но при этом носит обратимый характер.

«Клинически это проявляется как синдром астенизации», — сказал Тотолян.

Специалист уточнил, что переболевшие коронавирусом жалуются на повышенную утомляемость и сонливость. Также вирус оказывает влияние на когнитивные функции и способность человека справляться с нагрузками.

Как отметил эксперт, иммунитет, который вырабатывается естественным путем, как правило, «более стойкий, чем поствакцинальный».