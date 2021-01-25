Зеленский: на Украину поступит 1 млн доз вакцин от коронавируса в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поставках в страну вакцины от коронавируса. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По его словам, на Украину поступит 1 млн доз вакцины «от ведущей международной компании». При этом он не уточнил, о какой компании идет речь.

Глава государства отметил, что вакцинация населения начнется в феврале.

Ранее украинская фармакологическая компания «АО «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» через Минздрав страны. При этом глава Минздрава Украины Максим Степанов заявлял, что российская вакцина от COVID-19 никогда не появится на украинском рынке.