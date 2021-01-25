Возгорание на заводе в Уфе ликвидировано

Один человек погиб при пожаре на заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Есть информация об одном погибшем. Еще один человек пострадал, он доставлен в ГБУЗ РБ №21 ГКБ города Уфы», — говорится в сообщении.

На месте находится начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов, работает оперштаб.

«Угроза распространения огня [к настоящему времени] отсутствует. Оперативные службы ведут охлаждение соседнего оборудования. Сил и средств достаточно. В результате возгорания один человек погиб, еще один пострадавший направлен в больницу», — рассказали на предприятии.

«Основные установки завода не прекращали работу. На месте ведется экологический мониторинг. На предприятии работает штаб по координации работ по локализации возгорания и выяснения причин произошедшего», - отметили в «Уфаоргсинтезе»