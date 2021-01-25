Путин рекомендовал запретить публично отождествлять СССР и нацистскую Германию

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроект, запрещающий отождествлять роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом пишет ТАСС.

Документ должен быть подготовлен к весенней сессии 2021 года. Соответствующие изменения могут быть внесены в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Ранее на Кубани спустя 48 лет возобновили расследование убийств граждан СССР нацистами.