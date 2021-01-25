Прокуратура утвердила обвинение бизнесмену Быкову в организации убийства

Прокуратура утвердила обвинительное заключение красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову по делу о двойном убийстве. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

«Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анатолия Быкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 17, пунктами «з», «н» статьи 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц)», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Материалы в ближайшее время направят в Свердловский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

Ранее Быкову было предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц 26-летней давности. По версии следствия, Быков причастен к убийствам Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые были совершены летом 1994 года. Убийство было совершено в результате конфликта между Быковым и Наумовым, считают следователи. По их данным, после конфликта перед автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Бизнесмен решил, что за организацией покушения стоят Наумов и Войтенко.