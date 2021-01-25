В Минпросвещения рассказали, будут ли увольнять учителей, не привившихся от COVID
Карина Казанцева
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Учителя вакцинируются от коронавируса добровольно, увольнять преподавателей, не сделавших прививку, не будут. Об этом заявил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк, пишет РИА «Новости».
«Ни в коем случае, это абсолютно добровольное явление», — ответил Басюк на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что министерство просвещения не контролирует вакцинацию преподавателей, этим занимаются региональная и местная власти.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
Ранее президент России Владимир Путин не исключил снятия ограничений из-за улучшения ситуации с COVID-19 в РФ.
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