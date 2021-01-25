Спросивший Путина про дворец в Геленджике студент остался доволен ответом

Студент из Башкирии, который задал вопрос Владимиру Путину о приписываемом ему дворце в Геленджике, считает, что получил «серьезный» ответ от президента. Об этом Данил Чемезов рассказал «Газете.Ru».

На встрече с учащимися вузов по случаю отмечаемого 25 января Дня российского студенчества Владимир Путин ответил на вопрос о дворце. По его словам, имущество в Геленджике, которое приписывают президенту, не принадлежит ни ему самому, ни его близким родственникам.

«Буквально на днях я увидел ролик о том, что у Владимира Владимировича имеется дворец в Геленджике. Когда появилась возможность напрямую главе государства задать вопрос, я коротко и ясно сформировал свой вопрос, имеется ли у него это имущество. Я думаю, он понял меня. Ответ был довольно серьезный. Ответом я был удовлетворен», — сказал Данил.

Он пояснил, что расследование Алексея Навального смотрел частично — только те моменты, которые были ему интересны.

«Все эти ролики, все то, что пытаются сделать западные СМИ или другие люди — в их роликах очень мало фактов. У них нет аргументов и доказательной базы. На мой взгляд, все вбросы, которые сейчас происходят, нелегальны. Я считаю, что гособеспечение у власти должно быть серьезное. Просто это выглядит даже как-то по-детски», — считает студент.

Данил добавил, что в будущем планирует стать нефтяником, сейчас интересуется политикой, но на митинги не ходит, потому что, по его словам, «от митингов будут только плохие последствия».