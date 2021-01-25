ТАСС: уголовное дело о нарушении санитарных правил 23 января возбуждено в Москве

Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции в центре Москвы, которая прошла в субботу, 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Дело заведено по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). По словам источника, в акции участвовали люди с подтвержденной коронавирусной инфекцией — это и стало основанием для возбуждения уголовного дела. В настоящее время в рамках дела уже провели несколько допросов.

Всего в Москве после несогласованной акции возбуждено четыре уголовных дела: о насилии над правоохранителями, о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также о перекрытии движения.

Ранее столичный департамент здравоохранения заявлял, что на несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве присутствовали 19 человек с COVID-19. Депздрав зафиксировал нарушение данными лицами карантина и обязательной самоизоляции.