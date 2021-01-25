Бывшего мэра Туапсе осудили на пять лет колонии

Туапсинский городской суд приговорил бывшего мэра Туапсе Владимира Зверева к пяти годам заключения за получение взяток и превышение должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

Бывший чиновник признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК России, ч. 2 ст. 286 УК России, ч. 1 ст. 292 УК России. Он проведет пять лет в исправительной колонии общего режима.

Следственный комитет возбудил дело в отношении мэра Туапсе Владимира Зверева в августе 2019 года. Тогда сообщалось, что глава города без торгов предоставил бизнесмену земельный участок в аренду на 49 лет по заниженной ставке — ущерб составил 23 млн рублей.