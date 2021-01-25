Синоптики сообщили о завершении периода экстремально теплой погоды в Москве

В Москве завершается период теплой погоды и в ближайшие дни температура будет меняться в сторону понижения. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT.

Пока в Москве наблюдается самая высокая температура для 25 января за последние 140 лет инструментальных наблюдений в Москве, однако характер погоды будет меняться. В ближайшие несколько дней температура в городе будет постепенно понижаться: 26 января уже будет около 0°...+2°C, а 27 января будет 0°C. Существенные перемены произойдут 28 января, когда температура будет уверенно отрицательной.

«К нам подойдет следующий циклон, он принесет 27 января осадки в снежной фазе, это может быть мокрый снег и снег, 28 января это будет уже уверенно снег... И в последующие дни будет усиливаться морозец», — предупредила Позднякова.

По ее прогнозам, к 30 января ночью столбики термометра будут опускаться до -10°C.

«То есть этот период экстремально теплой погоды с аномалией температуры воздуха около 10°С у нас завершится к концу месяца», — заключила она.

25 января в Москве был побит температурный рекорд 140-летней давности.