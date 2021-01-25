Девять тысяч Татьян родились в Москве в последние 20 лет

Несмотря на то что за последние 20 лет в столице родилось девять тысяч девочек, которых назвали Татьянами, популярность имени начала снижаться с 2009 года, говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

По данным управления ЗАГС города, больше всего Татьян родилось в 2000 году — более 650 девочек. Следующие девять лет москвичи выбирали это имя для своих дочерей примерно одинаковое количество раз, а с 2009 года популярность имени начала снижаться. Также родители выбирали двойные имена для своих дочерей: Рэчел-Татьяна, София-Татьяна, Татьяна-Мария, Татьяна-Николь.

«За последние 20 лет москвичек называли около 40 разнообразными сложными именами, в составе которых есть имя Татьяна», — говорится в сообщении.

Статистика была собрана к Татьяниному дню, который традиционно отмечают в России 25 января. Название «Татьянин день» происходит от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, которая почитается православными в этот день.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 25 января будет общаться со студентами.