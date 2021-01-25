Роспотребнадзор: ситуация по COVID-19 и гриппу в школах после каникул стабильная

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу в российским школах после окончания зимних каникул остается стабильной, заявила заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Ирина Брагина.

«Прошла только неделя после каникул и мы видим, что пока ситуация по коронавирусу в школах стабильная. Превышения эпидемиологических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей тоже пока не видим. Такой мониторинг мы проводим еженедельно, и любые изменения отслеживаем в режиме реального времени», - сообщила Брагина в интервью, опубликованном в понедельник в «Российской газете».

Она также обратила внимание на тот факт, что пока в российских школах лабораторно выявлены лишь единичные случаи гриппа.

«Помогла и своевременная массовая вакцинация против него (гриппа - ИФ). В связи с ситуацией по COVID-19 все носят маски, обрабатывают руки, соблюдают дистанцию. Это позволяет снизить риски передачи всех респираторных вирусов», - уточнила замглавы Роспотребнадзора.

При этом Брагина напомнила, что от COVID-19 «вакцинация проводится на принципах добровольности».

«У Роспотребнадзора нет документов, которые предполагали бы обязательные прививки для учителей от COVID-19. Но вы должны понимать, что педагоги - в группе риска. И что еще важнее, они работают с детьми. А значит, учителя во многом несут ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье детей», - подчеркнула специалист.

«Вакцинация - важный механизм профилактики и защиты. Именно поэтому у педагогов, так же, как и у медицинских работников, есть возможность привиться от COVID-19 в первую очередь. Но у нас нет документов, которые бы обязывали их это делать», - добавила замруководителя Роспотребнадзора в беседе с изданием.