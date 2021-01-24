Власти Петербурга назвали условие отмены мер по COVID-19

Власти Санкт-Петербурга могут приступить к постепенной отмене ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, при снижении уровня заболеваемости, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет городского координационного совета по борьбе с COVID-19.

За последнее время в Санкт-Петербурге сократились число обращений по поводу заболевания коронавирусной инфекцией и число госпитализаций, интенсивно снижается количество активных больных COVID-19, указано в отчете.

Кроме того, в городе свободно 33% коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, отмечает совет.

«В случае устойчивого продолжения падения заболеваемости <...> целесообразно инициировать вопрос о ступенчатом снятии ограничений», – отмечается в документе.

При этом совет подчеркивает, что на данный момент число заболевших и носителей инфекции остается значительным, отменять запрет на массовые мероприятия преждевременно.

Ранее администрация Санкт-Петербурга рассказала о ходе вакцинации от коронавируса. По данным властей, в городе привиты уже более 21,8 тыс. граждан, а 3 475 из них уже полностью завершили вакцинацию — получили обе дозы препарата.