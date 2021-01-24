Дела о насилии против полицейских заведены после незаконной акции в Москве

Четыре уголовных дела возбуждены после несанкционированной акции, прошедшей в Москве 23 января, сообщает столичное управление Следственного комитета (СК) России.

Дела заведены по статье о применении насилия в отношении представителей власти.

По версии следствия, агрессивно настроенные участники акции в центре Москвы причинили различные телесные повреждения двум сотрудникам Росгвардии и сотруднику полиции, одному из них в лицо распылили газовый баллончик.

Кроме того, в Пресненском районе столицы мужчина совершил наезд на полицейского в ответ на законные требования об остановке автомобиля, указано в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидентов, расследование дел продолжается.

Ранее аппарат уполномоченного по правам человека в столице Татьяны Потяевой сообщил, что, по предварительным данным, во время незаконной акции в Москве были задержаны более тысячи человек.