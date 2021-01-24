Ударивший женщину в Петербурге полицейский лично извинился перед ней
Ника Пикекатлет
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Полицейский, который ударил женщину ногой в живот на незаконной акции протеста в Санкт-Петербурге, навестил ее в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Он также извинился перед пострадавшей и подарил ей цветы.
«Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит», — сказал он.
Кроме того, полицейский отметил, что когда узнал о произошедшем, для него это стало «личной трагедией».
Женщина в ответ приняла извинения и поблагодарила его за цветы.
Ранее стало известно, что пострадавшую начали готовить к выписке из больницы.
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