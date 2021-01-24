На железной дороге под Пермью произошел разлив топлива
Катерина Медведева
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На железнодорожной станции Кунгур в Пермском крае специалисты ликвидировали утечку газолина из цистерны грузового вагона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.
Вагон-цистерна с газолином прибыл в Кунгур ночью 24 января в составе грузового поезда, следовавшего со станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги. На ж/д станции обнаружили течь груза из нижнего слива клапана.
Площадь разлива составила около 30 квадратных метров.
По данным регионального МЧС, место обработали противопожарной пеной. Утечка была ликвидирована, в результате никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что разлив нефтепродуктов произошел в порту Находка в Приморском крае.
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