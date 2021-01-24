Врач Комаровский указал способ снизить риск заражения COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на своем YouTube-канале, при помощи какого способа можно снизить риск заражения коронавирусом нового типа.

По его словам, плохая вентиляция является одним из факторов, которые влияют на распространение инфекции. Медик указал, что лучше всего установить в закрытых помещениях специальные приборы, измеряющие концентрацию углекислого газа.

«Если в помещении высокая концентрация СО2, значит, это место потенциально опасное», — сказал Комаровский.

Он предупредил, что в этом случае в помещение ходить не нужно, поскольку там можно заразиться.

Кроме того, доктор объяснил, что концентрация углекислого газа свыше 1500 частей на миллион (ppm) опасна для здоровья, поэтому следует проветривать помещения, чтобы не было неприятных последствий.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что уменьшить риск заражения COVID-19 позволяет чистый воздух.