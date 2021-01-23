В ОП заявили о зарубежном финансировании российских протестов

Несогласованные акции, проходящие в России, организуются и финансируются из-за рубежа. Об этом заявил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич у себя в Telegram-канале.

«Общественная палата РФ констатирует, что у людей, ведущих подрывную деятельность в нашей стране, есть не только финансовая поддержка, но и организационная – со стороны внешних игроков, спецслужб. Они слушают разговоры силовиков, знают заранее обо всех действиях полицейских», — заявил Малькевич.

По его словам, «все то, что происходит в политической сфере в течение этого года, безусловно, связано с выборами».

«Сегодня – это репетиция, это первый акт этой пьесы, сценарий которой пишется на ходу за пределами нашей страны», — заявил Малькевич.

Власти Москвы и других городов страны не одобрили проведение митинга 23 января из-за ограничений, принятых на фоне пандемии коронавируса. Массовое скопление людей может быть опасно в условиях сложной эпидемиологической ситуации.