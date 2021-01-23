Депздрав Москвы назвал число больных COVID-19 на Пушкинской площади

На несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве присутствуют 19 человек с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на данные приложения «Социальный мониторинг».

Депздрав зафиксировал нарушение данными лицами карантина и обязательной самоизоляции, подчеркивается в сообщении.

Ранее МВД сообщило, что общее число участников несанкционированной акции на Пушкинской площади составило четыре тысячи человек.

Власти Москвы и других городов страны не одобрили проведение митинга 23 января из-за ограничений, принятых на фоне пандемии коронавируса. Массовое скопление людей может быть опасно в условиях сложной эпидемиологической ситуации.