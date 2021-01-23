В правительстве отреагировали на инициативу ГД о наказании за вовлечение в митинги

Правительство России не поддержало законопроект о лишении свободы до пяти лет за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Евгений Марченко составил законопроект, в котором описывается срок заключения лица под стражу за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах.

Документ предполагает внесение соответствующих изменений в статью 151 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Законопроектом предлагается вводить наказание до пяти лет лишения свободы за привлечение подростков в несанкционированные митинги, а также наказание до 10 лет за их склонение к организации массовых беспорядков.

Следственный комитет и Верховный суд поддержали проект парламентария.

В правительстве РФ напомнили, что за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные мероприятия предусмотрена административная ответственность. В случае, если жизни ребенка грозила опасность, то нарушителю может грозить до одного года лишения свободы, согласно ст. 151.2 УК РФ. Если же были призывы к участию в несанкционированной акции с использованием СМИ или в интернете, нарушителю придется просидеть за решеткой до трех лет.

В правительстве также посчитали, что представленный законопроект не соответствует принципу справедливости по ст. 6 УК РФ.