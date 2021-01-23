В правительстве отреагировали на инициативу ГД о наказании за вовлечение в митинги

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Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседании Совета глав правительств СНГ в... Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседании Совета глав правительств СНГ в...
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседании Совета глав правительств СНГ в...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Правительство России не поддержало законопроект о лишении свободы до пяти лет за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Евгений Марченко составил законопроект, в котором описывается срок заключения лица под стражу за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах.

Документ предполагает внесение соответствующих изменений в статью 151 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Законопроектом предлагается вводить наказание до пяти лет лишения свободы за привлечение подростков в несанкционированные митинги, а также наказание до 10 лет за их склонение к организации массовых беспорядков.

Следственный комитет и Верховный суд поддержали проект парламентария.

В правительстве РФ напомнили, что за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные мероприятия предусмотрена административная ответственность. В случае, если жизни ребенка грозила опасность, то нарушителю может грозить до одного года лишения свободы, согласно ст. 151.2 УК РФ. Если же были призывы к участию в несанкционированной акции с использованием СМИ или в интернете, нарушителю придется просидеть за решеткой до трех лет.

В правительстве также посчитали, что представленный законопроект не соответствует принципу справедливости по ст. 6 УК РФ.