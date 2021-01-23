Омбудсмен во Владивостоке стала свидетелем использования детей в ходе провокаций

Участники несанкционированного митинга во Владивостоке провоцировали сотрудников правоохранительных органов на применение физической силы в отношении несовершеннолетних, утверждает уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

«Это была не попытка использовать детей, это был факт, который я лично наблюдала. Я находилась с самого начала в центре города, рядом с тем «живым щитом», и на протяжении всей акции подростки были вовлечены в самую горячую точку, я находилась рядом и следила за тем, чтобы в отношении них не совершались противоправные действия», — цитирует ее РАПСИ.

«Я своими глазами видела этот «живой щит», а за ним второй линией были провокаторы, которые швыряли в правоохранителей придорожные конусы. Все было срежиссировано, детей просили то разойтись, то переместиться в другую точку», — рассказала уполномоченный.

По ее словам, несовершеннолетние оказались втянуты в противоправную деятельность и были вынуждены нарушать закон. «Те, кто организовывал это мероприятие, попытались создать прецедент совершения насилия в отношении детей. Это недопустимо и виновные должны быть привлечены к ответственности. Пока у меня информация о двух задержанных, я буду следить за судьбой ребят», — рассказала омбудсмен РАПСИ.