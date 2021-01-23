Российские ученые выявили 1424 штамма коронавируса

В коллекции российских ученых находятся 1424 штамма коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом пишет РИА «Новости».

«Но сейчас хочу сказать, что нашими учеными уже «подняты» 1424 штамма вируса COVID, они занесены в коллекцию. Мы понимаем, какого рода мутации там происходят», — сказал Голикова.

Она подчеркнула, что эти штаммы не опасны, тест-системы их выявляют.

Ранее Голикова допустила, что коронавирус включат в постоянный календарь прививок.