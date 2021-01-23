Детский омбудсмен напомнила о недопустимости вовлечения детей в несанкционные акции

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская напомнила, что по российскому законодательству недопустимо вовлекать подростков в несанкционные акции, и призвала родителей провести с детьми разъяснительную работу. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу обратиться к родителям и напомнить им, что необходимо, в первую очередь, объяснять детям, что они могут отстаивать свои права, когда станут старше», — сказала омбудсмен, отметив, что прежде всего этим детям необходимо «разобраться в сущности и подоплеке тех или иных политических движений».

Ярославская также сказала, что в течение всего дня, 23 января, будет следить за тем, чтобы все дети, которые попали в трудную ситуацию, могли получить помощь.

Ранее Следственный комитет и Верховный суд поддержали проект депутата Госдумы Евгения Марченко, который предлагает наказывать за вовлечение подростков в незаконные митинги лишением свободы до пяти лет.