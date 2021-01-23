Воздух в Пекине в 8 раз грязнее нормы ВОЗ

В Пекине в субботу, 23 января, зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха, который в восемь раз превышает установленную норму Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в воздухе города было зафиксировано 190 микрограмм среднесуточной концентрации мелких твердых частиц PM 2,5 на кубический метр. При этом ВОЗ устанавливает порог в не выше 25 микрограмм на кубометр.

Отмечается, что эти частицы являются причиной возникновения смога.

При этом в ходе мониторинга было установлено, что в некоторых районах Пекина данный показатель достигал отметки в 197 микрограмм на кубометр.

Специалисты прогнозируют, что показатели воздуха станут лучше со вторника, 26 января.

Эксперты ранее заявили, что уровень загрязнения воздуха в российских регионах оказался рекордным за 16 лет.