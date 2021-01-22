В ВОЗ ответили на заявление Джонсона о более смертельном «британском» штамме COVID-19

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове оценила заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о более высокой смертности от «британского» штамма COVID-19, передает ТАСС.

Она отметила, что большая летальность пациентов от коронавируса, о которой говорил британский политик, может быть обусловлена перегрузкой систем здравоохранения. Если повышается трансмиссивность, то число заболевших растет, указала специалист.

«Это приводит к тому, что большему количеству людей требуется лечение в стационаре и отделениях интенсивной терапии», — сказала эксперт ВОЗ.

Ван Керкхове добавила, что системы здравоохранения при этом, соответственно, перегружаются, из-за чего смертность увеличивается.

Ранее Джонсон заявил, что «британский» штамм коронавирусной инфекции может приводить к большей смертности, нежели чем ранее известная версия COVID-19.