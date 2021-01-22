Глава Национальной родительской Ассоциации раскритиковал попытки вовлечь детей в несанкционированные акции

Глава Национальной родительской Ассоциации Алексей Гусев выступил с заявлением в связи с попытками вовлечь несовершеннолетних в несанкционированные акции.

«Меня, как отца троих детей, руководителя общественной организации родительской не может не смущать, и даже скорее возмущать, та позиция организаторов мероприятий, которые в данном случае ожидают протестных настроений детей. Использовать несовершеннолетних вообще в политике – это дело очень неблагодарное и неблагородное.

Взрослый человек, живущий в демократической стране, имеет полное право высказывать свои мнения, формулировать свои позиции, и двигаться туда, куда он считает необходимым, взвешивая свою политическую позицию. Но когда речь идет о несовершеннолетнем, для которого свойственен бунтарский дух, для которого свойственен, слава Богу, интерес ко всему новому, и люди пытаются захватить этот интерес в своих целях и призвать наших детей на какие-то несанкционированные, незаконные, необоснованные действия, то в данном случае это путь неправильный.

Путь, который, кстати, ведет даже не столько к поддержке тех сил, которые являются организаторами, а к, можно сказать, такому расстройству психики или каким-то нервным проявлениям, по крайней мере у наших детей. Потому что дети действительно возбуждены этой информацией, которая появилась в ТикТоке и в других сетях.

Дети задают вопросы, волнуясь о ситуации. Причем волнуясь о ситуации совершенно в неожиданных в итоге сценариях развития событий, абсолютно не связанных с тем, что они готовы поддержать тех, кто их зовет. Тех, кто их зовет, дестабилизирует нервное состояние наших детей. И эти призывы порождают очень какое-то нестабильное состояние у детей, которых и так мы достаточно долго держали на ситуации дистанционного образования, только что прошел Новый год, детям нужно входить в ритм учебы.

Здесь есть стрессогенные факторы, которых и так достаточно много. Поэтому я призываю к разумным и неравнодушным, обращаюсь к разумным и неравнодушным родителям: будьте бдительны и, пожалуйста, общайтесь со своими детьми, и объясняйте то, что неправильно предпринятый шаг сейчас может отразиться на всей жизни ребенка. Ну и,конечно, к организаторам этих призывов я еще раз хочу обратиться: будьте как-то разумны, и по меньшей мере, соблюдайте правила игры. Давайте будем на равных, а не с помощью детей, которые не могут и не должны быть вовлечены в политику», — отметил Гусев.