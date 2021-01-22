Украина запретила ввозить еще 18 книг из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввозить еще 18 книг из России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз на Украину еще 18 книг, которые содержат пропаганду государства-агрессора», — говорится в сообщении.

Под ограничения попали книги издательства «Манн, Иванов и Фербер», потому что на их обложках присутствует реклама издательств «Эксмо» и «АСТ», а также компании Яндекс, которые входят в санкционный список. Также книги содержат рекламу соцсети ВКонтакте, которая запрещена на Украине.

Ранее Украина запретила ввоз шести детских книг из России.