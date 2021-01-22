Россия отказалась выдавать россиян по делу о взрыве в Бейруте

Граждан России Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева, обвиняемых по делу о взрыве в Бейруте, не выдадут другим государствам. Об этом заявили в Генпрокуратуре РФ, передает РИА «Новости».

«Они не подлежат выдаче другому государству, а также задержанию на территории РФ по запросам компетентных органов иностранных государств в целях выдачи», — заявили в ведомстве.

Там также отметили, что запросы компетентных органов иностранных государств о выдаче пока не поступали.

4 августа в ливанской столице произошел мощный взрыв. Большая часть города оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали почти 200 человек, свыше 5 тысяч ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей. Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, с которого в 2014 году были конфискованы 2 750 тонн аммиачной селитры, послужившие впоследствии причиной взрыва в порту. Прокошев был капитаном Rhosus. Ранее Интерпол объявил их в розыск.