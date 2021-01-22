Диетолог рассказал, как не потолстеть за зиму

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как не набрать вес в холодное время года.

По его словам, зимой человек подсознательно начинает есть больше, так как пища хорошо согревает при низких температурах, особенно, если она жирная и калорийная. При этом частое употребление жирной пищи, такой как пельмени или картошка с мясом, чревато последствиями.

«К сожалению, есть подвох. Людям не нужно столько тепла зимой, сколько дают эти продукты. Сейчас мы обогреваем жилище и носим теплую одежду на улице, нам не нужно столько тепла. Когда мы едим такую согревающую еду, то мы повинуемся инстинкту, а в результате тот избыток энергии просто выражается в нарастании веса», — объяснил специалист радио Sputnik.

Он добавил, что с сентября по март человек обычно набирает 3-4 кг, а иногда и 13-14 кг. Чтобы избежать набора веса зимой необходимо дать понять организму, что нет никакой необходимости делать запасы. Для этого Гинзбург советует больше двигаться, например, посещая спортзал или занимаясь каким-то другим активным видом деятельности.

«Таким образом мы демонстрируем своему организму, что ничего не поменялось, что мы так же активны, как летом», – заключил диетолог.

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