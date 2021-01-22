В Кремле считают недопустимыми призывы к участию в несанкционированных акциях

В Кремле считают недопустимыми несанкционированные акции протеста и заявили, что предупреждения об ответственности за участие в них — «естественны».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у Кремля только одна позиция по этой теме: в пользу соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования к участию в них молодых людей.

«Безусловно, налицо определенные действия, связанные с призывами на несогласованные, незаконные мероприятия. Поэтому совершенно естественно, что звучат предупреждения о возможных последствиях, связанных с несоблюдением закона», — сказал Песков.

На вопрос журналистов, давали ли в Кремле «указания на завтра», пресс-секретарь ответил, что никакие указания Кремля не требуются.

«Есть определенные режимы законодательства, как проводятся эти акции и заранее согласуются. В случае, если проводятся незаконные акции… Они действуют в соответствии со служебными инструкциями», — объяснил он.

Ранее прокуратура Москвы вынесла пяти интернет-сервисам предупреждения из-за публикаций с призывами к участию в несогласованных акциях 23 января.